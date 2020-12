Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 4 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und gebietsweise Regen bei 4 bis 8 Grad. In der Nacht in Nordbayern weiterhin bewölkt, im Süden zeitweise klar mit örtlichem Nebel. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen teils bewölkt, teils freundlich. Gebietsweise längerer Sonnenschein, besonders in höheren Lagen Südbayerns. In der Nacht 4 bis minus ein Grad, am Tag 3 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2020 11:00 Uhr