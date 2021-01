Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 3 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau zunächst meist trocken, im Norden und Osten zeitweise Regen, später auch Schnee. Für den Alpenrand und das Allgäu gilt weiter eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wegen Tauwetters und Überschwemmungsgefahr. Höchstwerte drei bis acht Grad. Morgen an den Alpen etwas Regen oder Schneeregen, sonst trocken mit sonnigen Abschnitten. Maximal minus zwei bis plus sieben Grad. Montag und Dienstag wieder milder und etwas Regen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2021 09:00 Uhr