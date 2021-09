Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 20 bis 23 Grad

Nato leitet umfassende Untersuchung zu Afghanistan-Einsatz ein

Brüssel: Die Nato hat eine umfassende Untersuchung ihres Militäreinsatzes in Afghanistan eingeleitet. Nato-Generalsekretär Stoltenberg schrieb in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag", die Ereignisse der letzten Wochen seien tragisch für die Afghanen und erschütternd für alle gewesen, die sie unterstützen. Es gebe viele schwierige Fragen bezüglich des Nato-Engagements, die man sich nun ehrlich stellen müsse. Und man müsse Lehren daraus ziehen, so Stoltenberg. Er machte gleichzeitig deutlich, dass Afghanistan nicht die letzte Krise sein werde, in der Nordamerika und Europa gemeinsam handeln müssen. In Afghanistan hatten zuletzt kurze Zeit nach dem Ende des Nato-Militäreinsatzes die militant-islamistischen Taliban die Macht zurückerobert. Ziel des knapp zwei Jahrzehnte dauernden Einsatzes war es eigentlich gewesen, genau das zu verhindern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.09.2021 07:45 Uhr