Das Wetter In Bayern: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 16 bis 23 Grad

EU-Ratspräsident attackiert Moskau im UN-Sicherheitsrat

New York: Im UN-Sicherheitsrat ist es zu einem Eklat gekommen. EU-Ratspräsident Michel hat den russischen UN-Botschafter in der Sitzung scharf attackiert. Michel machte Moskau direkt für eine drohende globale Nahrungsmittelkrise verantwortlich, Botschafter Nebensja verließ daraufhin demonstrativ den Saal. Michel hatte ausgeführt, dass Millionen Tonnen an Getreide im Hafen von Odessa feststeckten, die die Ukraine wegen russischer Kriegsschiffe im Schwarzen Meer nicht verlassen könnten. Außerdem würden russische Panzer, Bomben und Minen den Anbau und die Ernte in der Ukraine verhindern. Michel sagte, das treibe die Nahrungsmittelpreise nach oben, dränge Menschen in die Armut, und destabilisiere ganze Regionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2022 06:00 Uhr