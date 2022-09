Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute und in den folgenden Tagen oft bewölkt und weitere Schauer oder Gewitter, mitunter auch länger anhaltende Regenfälle. Höchstwerte heute 16 bis 22, am Freitag 13 bis 17 und am Samstag nur noch 8 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 03:00 Uhr