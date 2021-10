Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 10 bis 14 Grad

Grüne schlagen FDP und SPD weitere Dreiergespräche vor

Berlin: Die Grünen haben bei der Suche nach einer Bundesregierung eine erste parteiinterne Vorentscheidung getroffen. Wie die Parteichefs Baerbock und Habeck am Vormittag mitteilten, wollen sie Sondierungsgespräche gemeinsam mit SPD und FDP beginnen. Dies schlage man der FDP vor, sagte Baerbock. Habeck ergänzte, nun von der Phase der Vorsondierung in die Sondierung übergehen zu wollen. Mit Sozialdemokraten und Liberalen gebe es die größten inhaltlichen Schnittmengen, vor allem in der Gesellschaftspolitik. Baerbock äußerte die Hoffnung, die Gespräche schnell starten zu können. Die FDP hat sich noch nicht festgelegt, ob auch sie zunächst eine Ampelkoalition anstrebt. Ihr Vorstand berät zur Stunde noch darüber, ob sie nun ebenfalls in eine Dreier-Sondierung mit SPD und Grünen einsteigen will. Es wird erwartet, dass die FDP ihre Entscheidung in Kürze bekannt gibt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 11:00 Uhr