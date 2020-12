Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 10 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt und windig, gebietsweise Regen. Höchstwerte 10 bis 14 Grad. In der Nacht besonders in Nordbayern Regenfälle. Tiefstwerte um 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch in den nächsten Tagen Regen, der in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag mehr und mehr in Schnee übergeht. Morgen und an Heiligabend Temperaturen bis 15 Grad, dann wird es kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2020 12:00 Uhr