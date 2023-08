Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, höchstens 17 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Es bleibt heute meist bewölkt mit schauerartigen, örtlich gewittrigen Regenfällen die am Abend abklingen. Es weht ein lebhafter Wind bei höchstens 17 bis 22 Grad. In der Nacht im Süden Schauer, im Norden meist trocken. Tiefsttemperaturen um 11 Grad. Morgen überwiegend freundlich. Am Freitag und Samstag meist sonnig. Höchsttemperaturen morgen 20 bis 26, danach noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 12:00 Uhr