Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen bei maximal 6 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und von Westen her zunehmend regnerisch. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Für die Alpen und den Alpenrand warnt der Deutsche Wetterdienst vor starkem Tauwetter. Auch in der Nacht Regen, Tiefstwerte um 6 Grad. Die Aussichten: Morgen weiterhin bewölkt und vor allem am Vormittag noch Regen. An Silvester und dem Neujahrstag trocken. Höchstwerte 9 bis 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2021 12:00 Uhr