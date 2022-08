Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen bei 19 bis 25 Grad

Niedersachsen will Vorkassen-Prinzip bei Flugreisen abschaffen

Hannover: Um die Lage von Flugreisenden zu verbessern, will Niedersachsen das Vorkassen-Prinzip mittels einer Bundesratsinitiative abschaffen. Ticketpreise sollen demnach frühestens am Check-In am Flughafen verlangt werden dürfen. Die Landesregierung will ihren Vorschlag in der nächsten Bundesratssitzung Mitte September einbringen, teilte das Wirschaftsministerium in Hannover mit. Anlass für die Initiative seien die chaotischen Zustände bei der Abfertigung an mehreren deutschen Flughäfen. STOPP Niedersachsens Verkehrsminister Althusmann kritisierte im Handelsblatt, Flugausfälle gingen fast immer zu Lasten der Reisenden. Diese zahlten lange im Voraus, müssten sich im Falle einer Stornierung aber mühsam um Rückerstattung bemühen.

