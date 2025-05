Das Wetter in Bayern: gebietsweise Regen bei 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viele Wolken, gebietsweise Regen, gerade an den Alpen und im südlichen Niederbayern. Später am Nachmittag im Norden auch Sonne. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 11 und 17 Grad. In den nächsten Tagen eine Mischung aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen wieder leicht auf maximal 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2025 06:00 Uhr