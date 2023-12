Das Wetter in Bayern: gebietsweise Regen, 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden und Osten gelegentlich Regen. Für den Bayerischen und Oberpfälzer Wald gilt eine Warnung vor Dauerregen. In Schwaben und Oberbayern klart es auf. Tiefstwerte zwischen 10 und 5 Grad. Tagsüber im Süden sonnig, sonst bewölkt und es kann regnen. Am 2. Weihnachtsfeiertag und am Mittwoch ähnlich. Temperaturen bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 01:00 Uhr