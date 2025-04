Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, 10 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt und gebietsweise Regen oder Gewitter. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Tagsüber ähnliches Wetter bei 9 bis 15 Grad. Am Osterwochenende dann wieder mehr Sonne bei 15 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 20:00 Uhr