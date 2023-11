Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Heute stark bewölkt oder trüb, nur in Unterfranken zeitweise sonnig. Am Vormittag in Alpennähe noch etwas Regen, oberhalb von 900 Metern Schnee. Höchstwerte -1 bis +5 Grad. Morgen im Süden nach örtlichem Nebel teilweise freundlich, vor allem an den Alpen viel Sonne. Ansonsten bewölkt und in den fränkischen Bergen später geringfügiger Regen. Freitag und Samstag bewölkt, windig, zeitweise Regen. Am Samstag schneit es mitunter bis in die Niederungen. Höchstwerte 0 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2023 06:00 Uhr