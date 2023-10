Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, nach Mitternacht dann aber besonders südlich der Donau zunehmend klar. Abkühlung auf 10 bis 0 Grad. Morgen vielerorts freundlich, nur ganz im Norden Frankens oft bewölkt und vereinzelt Regen möglich. Donnerstag nach Osten zu anfangs sonnig, sonst zunehmend bewölkt und nachfolgend Regen. Freitag bayernweit bewölkt und vereinzelt nass. Bei 10 bis 17 Grad mitunter recht windig. Am Freitag kühler. Nachts frostfrei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 19:45 Uhr