Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen

Nachrichtenarchiv - 31.08.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis in die südliche Oberpfalz Regen. Sonst meist trocken. In der Nacht im Südosten noch nass. Gegen Morgen örtlich Nebel. 14 bis 10 Grad. Morgen vielerorts freundlich. Nur im Südosten und an den Alpen vereinzelt Schauer möglich. Freitag ähnlich. Samstag bayernweit unbeständig mit örtlichen Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte zwischen 17 und 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2022 19:00 Uhr