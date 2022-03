Nachrichtenarchiv - 30.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Örtlich Regen, später von Nordwesten her langsam trocken. Windig bei Höchstwerten zwischen 4 und 14 Grad. In der Nacht Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Die Aussichten: Morgen unverändert bei maximal 11 Grad. Ab Freitag auch Schnee bis in tiefere Lagen und deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2022 16:00 Uhr