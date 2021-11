Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen

Gedenken an NSU-Opfer anlässlich Enttarnung der Terrorzelle vor zehn Jahren

Zwickau: Zehn Jahre nach der Enttarnung der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" erinnert die sächsische Stadt an die Opfer. In diesen Minuten beginnt im Zwickauer Dom eine Andacht. Anschließend ist eine Podiumsdiskussion mit Sachsens Justizministerin Meier geplant. Die Terrorzelle war aufgeflogen, nachdem auf den Tag genau vor zehn Jahren zwei NSU-Mitglieder in Eisenach tot in einem Wohnmobil gefunden wurden und ein Wohnhaus in Zwickau explodierte. Der NSU hatte neun Menschen mit ausländischen Wurzeln, davon fünf in Bayern, getötet - sowie eine Polizistin ermordet. Die einzige Überlebende des Terrortrios sitzt lebenslänglich in Haft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2021 18:00 Uhr