Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen

Landkreis Hof ruft nach Unwetter Katastrophenfall aus

Hof: Nach dem Unwetter im Raum Hof hat der Landkreis am Abend den Katastrophenfall ausgerufen. Aus der Integrierten Leitstelle Hochfranken heißt es, seit dem Nachmittag seien die Einsatzkräfte rund 500 Mal wegen des Starkregens alarmiert worden. Etliche Straßen wurden überflutet. Die Feuerwehren waren am späten Abend im Dauereinsatz, um Wasser aus Kellern zu pumpen und Sandsäcke zu beschaffen. In Selbitz sind in Wohn- und Geschäftshäusern und in einem Altenheim die Keller vollgelaufen, außerdem brach das Stromnetz zusammen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.07.2021 22:45 Uhr