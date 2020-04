Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern und recht windig. In der Nacht nur noch Richtung Alpen Regen. Schneefallgrenze bei 700 Metern. Tiefstwerte +2 bis -3 Grad. Morgen freundlich, aber mit 7 bis 11 Grad deutlich kühler als zuletzt. Am Mittwoch sonnig und bis 20 Grad warm. Donnerstag ähnlich und noch etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 18:00 Uhr