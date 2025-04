Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, örtlich auch Gewitter. Es kühlt ab auf 10 bis 3 Grad. Morgen meist bewölkt und teils Regen, dazu windig und recht kühl. Am Samstag teils wolkig, teils sonnig. Am Ostersonntag überwiegend sonnig. Höchstwerte 15 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 18:00 Uhr