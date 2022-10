Nachrichtenarchiv - 28.10.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Wetter in Bayern: Zu Beginn noch gebietsweise Nebel. Ansonsten sehr sonnig. Höchstwerte zwischen 17 und 25 Grad. In der Nacht oft klar oder nur locker bewölkt, örtlich Nebel bei Tiefstwerten um 9 Grad. Die Aussichten: Am Wochenende und am Montag gebietsweise länger trüb, sonst Sonne mit einigen Wolken. Höchstwerte 17 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2022 06:00 Uhr