Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Nebel oder Wolken, später oft sonnig bei -1 bis +7 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Niederungen gebietsweise Nebel oder Hochnebel, sonst Sonne und Wolken. Später immer öfter Sonne. Höchstwerte minus 1 bis plus 7 Grad. In der Nacht wieder teils neblig bei minus 1 bis minus 7 Grad. Morgen ähnliches Wetter. In der Nacht zu Donnerstag von Westen her zeitweise Regen mit örtlicher Glatteisgefahr. Freitag wechselnd bewölkt, mit etwas Sonne, im Nordosten Regen oder Schnee möglich. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 06:00 Uhr