Das Wetter in Bayern: Gebietsweise etwas Schnee

Abschlussklassen starten zum 1. Februar mit Wechselunterricht

München: Die ersten Schüler kehren definitiv nächste Woche an Bayerns Schulen zurück: Zum 1. Februar starten die Abschlussklassen an Gymnasien, Fach- und Berufsoberschulen mit dem Wechselunterricht. Wie ein Sprecher des Kultusministeriums sagte, gehören dazu auch Schüler anderer Schulformen, die vor der Abitur- beziehungsweise Fachabiturprüfung stehen - etwa an den Abendgymnasien. Auch diejenigen in den beruflichen Schulen, bei denen noch vor Ostern die Abschluss- oder Kammerprüfungen anstehen, dürfen ab Februar wieder abwechselnd am heimischen Schreibtisch und im Klassenzimmer lernen. Für die übrigen Klassen steht die Entscheidung noch aus, ob sie nach dem 14. Februar zurück an die Schulen dürfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2021 21:00 Uhr