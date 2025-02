Das Wetter in Bayern: gebietsweise etwas Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend bewölkt und etwas Schnee. -1 bis -11 Grad. Tagsüber weiter viele Wolken, zeitweise etwas Schnee mit Glätte. Später Auflockerung in Franken. Am Montag teils Sonne, teils Wolken. Am Dienstag überwiegend freundlich. In den Nächten Frost. Tagsüber zwischen -4 und +6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 20:00 Uhr