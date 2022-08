Das Wetter in Bayern: Gebietsweise ergiebiger Regen, Tiefstwerte 17 bis 13 Grad.

Unwetter sorgen in Bayern für Unfälle und Überschwemmungen

München: In Teilen Bayerns halten Unwetter Polizei und Feuerwehren in Atem. Im nördlichen Schwaben wurden bei mehreren Unfällen infolge von Aquaplaning vier Menschen verletzt. Der Autobahnpolizei Günzburg zufolge verloren Fahrer auf der A7 und A8 sowie der B28 wegen der starken Regenfälle die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Auch im nördlichen Oberbayern wütete das Unwetter. Die Leitstelle Ingolstadt teilte dem BR mit, dass es in den vergangenen Stunden in Großmehring, Manching und Schrobenhausen über 200 Einsätze geben hat. Vor allem seien viele Keller vollgelaufen. Straßen stünden unter Wasser, weil das Wasser in Gullys nicht mehr ablaufen konnte. In Großmehring ist der Parkplatz eines Supermarkts komplett überschwemmt. Wegen Überflutung ist außerdem die Bahnstrecke zwischen Lindau und Bregenz gesperrt. Deshalb enden beispielsweise Fernzüge nach Zürich aktuell in Lindau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2022 20:15 Uhr