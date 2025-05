Das Wetter in Bayern: gebietsweise Auflockerungen nach Regen, einzelne kräftige Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: am Nachmittag gebietsweise Auflockerungen nach Regen, in der Südhälfte einzelne kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Hagel und Sturmböen bei 17 bis 26 Grad. Tiefstwerte in der Nacht 15 bis 7 Grad. Morgen in Donau-Nähe und südlich davon dichte Wolken und weiterer Regen, in Franken teils sonnig, teils wolkig. Dabei mit 7 bis 19 Grad deutlich kühler. Auch am Montag im Süden dichte Wolken und zeitweise Regen, im Norden freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 15:00 Uhr