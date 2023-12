Das Wetter in Bayern: Frostig und bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag frostig und überwiegend bewölkt, gebietsweise Glatteisgefahr. In der Nacht weiter bewölkt und örtlich Glättegefahr. Tiefstwerte -1 bis -8 Grad. Bis Mittwoch oft bewölkt und gelegentlich Schnee oder teils gefrierender Regen. Am Donnerstag teils bewölkt, teils freundlich. Nächtliche Tiefstwerte zwischen +3 und -8 Grad, tagsüber -1 bis +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 15:00 Uhr