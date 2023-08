Das Wetter in Bayern: Freundliche Abschnitte, später Regen- bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Ab dem Nachmittag wieder kräftiger Regen und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. Nachts besonders im Süden Regen. Tiefstwerte um 15 Grad. In den nächsten Tagen immer wieder Regen, örtlich Gewitter und in Südbayern oft Dauerregen. Es kühlt ab: Morgen 16 bis 23 Grad , am Montag und Dienstag nur noch 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 10:00 Uhr