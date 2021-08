Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ziehen nur lockere Wolken durch. Es bleibt durchweg trocken bei Höchstwerten von 23 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen einige Schauer und Gewitter. Am Montag wechselhaft mit Schauern. Höchstwerte bis 24 Grad. Am Dienstag noch einzelne Schauer, später freundlicher, aber etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2021 06:00 Uhr