Das Wetter in Bayern: freundlich und sonnig, bei bis zu 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Tagsüber meist sonnig. Bei bis zu 24 Grad in Oberbayern. In der Nacht kühlt es ab auf Werte um die 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt überwiegend freundlich. Am Donnerstag in Nordbayern wechselhaft mit Schauern. Weiter spätsommerlich warm bei 17 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 10:00 Uhr