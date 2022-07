Das Wetter in Bayern: Freundlich, später in den Alpen Gewitter möglich

Nachrichtenarchiv - 28.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen lockeren Wolkenfeldern. Später sind in den Alpen Gewitter möglich. 24 bis 30 Grad. In der Nacht vereinzelt Schauer. Tiefsttemperaturen um 15 Grad. Morgen wechselhaft und einige Regenfälle. Am Samstag Sonne und Wolken, aber meist trocken. Am Sonntag überwiegend freundlich. Nachmittagstemperaturen zwischen 21 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2022 14:00 Uhr