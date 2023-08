Das Wetter in Bayern: freundlich, örtlich Gewitter bei 26 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst freundlich, ab dem späten Nachmittag dann teils kräftige Schauer und Gewitter. 26 bis 30 Grad. In der Nacht in Nordbayern erst noch gewittrig, sonst trocken und mitunter länger klar. Tiefstwerte um 17 Grad. Auch morgen zunächst teils sonnig, teils bewölkt, später dann kräftige Schauer und Gewitter. Freitag und Samstag sonnig und trocken. Höchstwerte 24 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 11:00 Uhr