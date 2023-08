Das Wetter in Bayern: Freundlich oder bewölkt, teils Gewitter bei bis zu 27 Grad.

Das Wetter in Bayern: Zunächst Schauer und Gewitter, dann zeitweise trocken und freundlich, ab dem Nachmittag wieder kräftige Gewitter - vor allem an den Alpen anhaltender Starkregen. In Unterfranken meist trocken. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. Nachts besonders im Süden erneut gewittriger und mitunter länger anhaltender Regen. Tiefstwerte um 15 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Immer wieder Regen und Gewitter bei 13 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 06:00 Uhr