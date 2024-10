Das Wetter in Bayern: freundlich mit Wolkenfeldern

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig mit einigen lockeren Wolkenfeldern, bei Höchstwerten zwischen 15 und 24 Grad. Kommende Nacht teils klar, teils wolkig; gebietsweise Nebel. Zum Morgen hin im Allgäu etwas Regen, Tiefstwerte um 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nach Nebel wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, am Samstag überwiegend bewölkt mit Regen vor allem an den Alpen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 12:00 Uhr