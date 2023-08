Das Wetter in Bayern: Freundlich mit örtlichen Gewittern bei 24 bis 31 Grad.

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Später dann Schauer und Gewitter, die kräftig ausfallen können. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 31 Grad. In der Nacht klingt der Regen ab und der Himmel klart auf bei Tiefstwerten um 17 Grad. In den nächsten Tagen ein Mix aus Sonne und Wolken. Nachmittags sind jeweils Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 26 bis 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 08:30 Uhr