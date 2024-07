Das Wetter in Bayern: freundlich, kaum Regen, bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Sonne, Wolken und ganz vereinzelt Regen. Sonst meist freundlich. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. Nachts in Unter- und Oberfranken gebietsweise etwas Regen, Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen in Franken wechselhaft und gebietsweise Regen, sonst viel Sonne; vor allem an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter bei Temperaturen teils über 30 Grad. Am Sonntag etwas kühler und erst regnerisch, später freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 06:00 Uhr