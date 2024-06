Das Wetter in Bayern: freundlich, in Franken Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend Wolken und Sonne, in Franken sind örtlich Schauer oder Gewitter möglich, auch in der Nacht. Für Oberfranken gilt eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern. Tiefstwerte zwischen 17 und 13 Grad. Morgen und am Donnerstag weiter meist freundlich, gebietsweise mit Schauern und Gewittern. Am Freitag unbeständiger. Temperaturen bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 17:00 Uhr