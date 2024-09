Das Wetter in Bayern: Freundlich, in der Nacht klar bei 13 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt und teils länger sonnig. In der Nacht meist klar -Tiefstwerte 13 bis 4 Grad. Die Aussichten bis Freitag Meist freundlich, dabei oft sehr windig bei 18 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 17:00 Uhr