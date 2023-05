Das Wetter in Bayern: Freundlich, Höchstwerte 22 bis 27 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz verteidigt Heizungspläne der Regierung

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat am Rande des G7-Gipfels die Heizungspläne seiner Regierung verteidigt. In einem ZDF-Interview ging er davon aus, dass es am Gebäude-Energie-Gesetz keine wesentlichen Änderungen mehr geben wird. In dem vom Bundestag diskutierten Entwurf seien schon viele der Sorgen und Bedenken aufgegriffen worden, so Scholz. Ziel sei es, in Deutschland klimaneutrales Wirtschaften zu ermöglichen. Dabei dürfe aber niemand überfordert werden. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer, hatte der Ampel-Koalition dagegen geraten, das Heizungsgesetz aufzugeben. Er empfahl in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" stattdessen auf einen steigenden CO2-Preis zu setzen.

