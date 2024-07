Das Wetter in Bayern: freundlich, etwas Regen, bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden vielerorts bewölkt und örtlich Regen, später sonnige Abschnitte. Sonst freundlich, bei Höchstwerten zwischen 23 und 28 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen noch wärmer, sonst ähnliches Wetter wie heute; an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Am Sonntag wieder etwas kühler, erst gewittriger Regen, später freundlicher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2024 09:45 Uhr