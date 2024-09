Das Wetter in Bayern: Freundlich bei maximal 20 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag freundlich bei 20 bis 25 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Morgen Vormittag im Osten nochmals recht freundlich, im Westen zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern. Höchstwerte morgen 20 bis 23, danach zwischen 16 und 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 15:00 Uhr