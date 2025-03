Das Wetter in Bayern: freundlich, bei 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst gebietsweise bewölkt, am Nachmittag dann meist sonnig. Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad. In der kommenden Nacht meist sternenklar, später vereinzelt Nebel bei plus 2 bis minus 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nach Frühnebel sonniges Frühlingswetter mit 11 bis 16 Grad. Auch Donnerstag und Freitag ab dem Mittag freundlich und mild, bei 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 06:00 Uhr