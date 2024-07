Das Wetter in Bayern: freundlich bei 23 bis 28 Grad, später Gewitter

Das Wetter in Bayern: oft freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Später an den Alpen Schauer oder Gewitter, 23 bis 28 Grad. Kommende Nacht klar oder nur locker bewölkt, Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen sonnig bei bis zu 32 Grad. Am Dienstag wechselhaft und nicht mehr ganz so heiß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 15:00 Uhr