Das Wetter in Bayern: Freundlich bei 21 bis 26 Grad

Söder will bayerische Orte für Lkw sperren

München: Im Transit-Streit mit Österreich will Bayern nun selbst tageweise Straßen für Lastwagen zu sperren. Ministerpräsident Söder sagte dem "Münchner Merkur", es brauche kurzfristige Maßnahmen, um die Grenzregion zu entlasten. Nach Söders Worten droht durch die Blockabfertigungen in Tirol, bei denen nur einer begrenzten Menge an Lastwagen die Durchfahrt auf der Inntalautobahn gestattet wird, ein Verkehrsinfarkt auf bayerischer Seite. Der Minsterpärsident plant konkret, den Ausweichverkehr durch die Orte im Inntal und Richtung Salzburg zu stoppen. Dafür will er den Bund auffordern, Abfahr-Verbote für überregionalen Verkehr an der A8 und der A93 zu erlassen. Zudem könnten die zuständigen Landratsämter an diesen Tagen die Ortsdurchfahrten für den Lkw-Transit schließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2022 07:00 Uhr