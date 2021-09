Nachrichtenarchiv - 30.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag freundlich mit einigen Wolkenfeldern. Höchstwerte 12 bis 16 Grad. Kommende Nacht klar, Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen nach örtlichem Frühnebel überwiegend sonnig. Am Wochenende teils sonnig, teils bewölkt, in Unterfranken am Sonntag etwas Regen. Höchstwerte 16 bis 21, am Sonntag bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 13:00 Uhr