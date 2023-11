Das Wetter in Bayern: Etwas Sonne und vereinzelt Schnee oder Regen, 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viele Wolken und ab und zu Sonne. Zunächst an den Alpen und im Osten etwas Schnee, am Nachmittag auch im Norden Schnee, Schneeregen oder Regen bei Höchstwerten von minus 1 bis plus 5 Grad. Nachts meist bewölkt mit Schnee oder Regen und Werten um minus 1 Grad, örtlich Glätte. Zum Wochenstart weiter bewölkt und gebietsweise Schnee oder Regen, Tiefstwerte plus 3 bis minus 7, Höchstwerte bis 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 07:00 Uhr