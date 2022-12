Nachrichtenarchiv - 02.12.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb bei +5 bis -1 Grad. Dabei etwas Regen- oder Schneefall, der in der Nacht anhält. Bei Tiefstwerten bis -5 Grad streckenweise glatte Straßen. Morgen überwiegend trüb, aber trocken. Sonnige Abschnitte nur in den Alpen und den Hochlagen des Bayerischen Waldes. Höchstwerte -1 bis +8 Grad. Am Sonntag und Montag ähnlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2022 15:00 Uhr