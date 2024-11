Das Wetter in Bayern: Etwas Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Vor allem im Osten noch etwas Regen, in höheren Lagen Schnee. Sonst meist trocken. +3 und -6 Grad. Tagsüber teils bewölkt oder trüb mit etwas Schnee oder Schneeregen; später aufgelockert, am Alpenrand auch sonnig. Am Wochenende meist freundlich. 1 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2024 00:00 Uhr