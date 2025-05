Das Wetter in Bayern: es bleibt wechselhaft und windig

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten und immer wieder Regen, dazu ein lebhafter Wind im Norden mit starken Böen. Höchstwerte von 15 bis 21 Grad. Auch in der Nacht Regen bei 14 bis 8 Grad. In den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft mit abendlichen Schauern und Gewitter. An Christi Himmelfahrt wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten vereinzelt Schauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2025 06:00 Uhr